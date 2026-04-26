rugby il valorugby domina il mogliano e vola in vetta alla serie a

Il Valorugby ha battuto il Mogliano 35-21 nel match disputato al Mirabello di Reggio Emilia il 26 aprile. Con questa vittoria, la squadra emiliana si è posizionata in testa alla classifica della Serie A Élite con 65 punti. La partita si è conclusa con il Valorugby che ha mantenuto il vantaggio per tutta la durata dell'incontro. La posizione in classifica riflette i risultati ottenuti finora in questa stagione.

? Cosa sapere Il Valorugby batte il Mogliano 35-21 al Mirabello di Reggio Emilia il 26 aprile.. La vittoria garantisce agli emiliani la vetta della classifica Serie A Élite con 65 punti.. Il Valorugby Emilia conquista la vetta della Serie A Élite battendo il Mogliano Veneto per 35-21 al Mirabello di Reggio Emilia, domenica 26 aprile 2026, chiudendo così la regular season al primo posto. La vittoria dei Diavoli di Marcello Violi, ottenuta nel posticipo della 18ma giornata, garantisce agli emiliani il vantaggio in classifica con 65 punti, lasciando il secondo posto a Femi-CZ Rovigo con 62, seguito da Petrarca Rugby con 60, Rugby Viadana 1970 con 55 e Fiamme Oro con 45.🔗 Leggi su Ameve.eu

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MOGLIANO - VALORUGBY | Giornata 9 | SOLADRIA Serie A Elite | Highlights

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