Rubano due trattori da un' azienda agricola Indagini in corso

Nella serata di ieri, 25 aprile, i carabinieri di Giuliano di Roma sono intervenuti in un’azienda agricola in via Porcini, a Villa Santo Stefano, dove sono stati sottratti due trattori. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica del furto o su eventuali testimoni.

Nella serata di ieri, 25 aprile, i carabinieri di Giuliano di Roma sono intervenuti in un'azienda agricola in via Porcini, a Villa Santo Stefano, dove erano stati rubati due trattori. Persone ignote si sono introdotte nell'azienda dopo aver tagliato la rete di recinzione, entrando all'interno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ispezioni in un'azienda agricola: due denunce e 3mila euro di multaI controlli hanno riguardato un'impresa di Pontinia, dove sono stati denunciati sia il titolare che il figlio. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rubano due trattori da un'azienda agricola. Indagini in corso. Trattori rubati da un'azienda dismessa. Si indagaTrattori rubati da un'azienda dismessa di Villa Santo Stefano, in via Porcini. Ieri la segnalazione ai carabinieri, intervenuti sul posto con i militari della stazione di Giuliano di Roma. Ignoti hann ... ciociariaoggi.it Amaseno, incendio nella notte in una rimessa: distrutti mezzi agricoli. A Giuliano di Roma rubati due trattoriSabato sera, intorno alle ore 23:30, ad Amaseno, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Vallefratta a seguito della ... msn.com