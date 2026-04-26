Rottamazione tributi migliorata | Vantaggi per privati e imprese

La giunta comunale ha deciso di aderire alla nuova versione della rottamazione dei tributi locali, che interessa tasse, imposte e altre entrate non versate fino al 31 dicembre 2023. La misura riguarda specificamente tributi come Tari, Imu, multe e altre pendenze emesse entro quella data. La proposta permette di regolarizzare i pagamenti e di sanare le pendenze fiscali ancora aperte.

La rottamazione dei tributi locali a cui la giunta Biancani ha deciso di aderire riguarderà tasse, imposte e ed entrate locali non versate, tra cui Tari, Imu, multe e altre pendenze emessi fino al 31 dicembre 2023. Questa possibilità è conseguenza diretta della legge di bilancio 2026, ma per diventare concreta necessita del voto in Consiglio comunale dove verrà vagliata martedì 28. Il confronto in sala consiliare si prospetta sereno ed è facile presupporre che la proposta della giunta Biancani passi all’unanimità. Come è possibile? Dopo mesi di braccio di ferro ad abbassare i toni tra centrodestra e centrosinistra è stato il confronto costruttivo avvenuto in commissione bilancio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rottamazione tributi migliorata: "Vantaggi per privati e imprese" Notizie correlate Rottamazione dei tributi, lettera ai CommissariRottamazione tributi a Caserta: “Basta temporeggiare, scegliamo incassi reali per il bene della città” Ancora caotica la questione dei tributi a... Fragagnano aderisce alla “rottamazione quinquies” per i tributi comunaliTarantini Time QuotidianoIl Comune di Fragagnano ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, approvando il regolamento per la definizione... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rottamazione tributi migliorata: Vantaggi per privati e imprese. Rottamazione tributi migliorata: Vantaggi per privati e impreseI consiglieri di Fd’I spiegano le modifiche, vedi riduzione della soglia d’ingresso: la prima rata dal 30% al 15 % del totale ... ilrestodelcarlino.it Rottamazione quinquies chiarisce TARI bollo auto e multe escluseRottamazione quinquies 2026: cosa rientra davvero nelle cartelle esattoriali La rottamazione quinquies 2026 consente ai contribuenti italiani di defin ... assodigitale.it