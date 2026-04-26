Rolando Tortolani morto in un incidente in scooter 21 anni fa il dramma della sorella

Ieri pomeriggio, in via Casilina, si è verificato un incidente tra uno scooter e un'auto. Un ragazzo di 21 anni, in sella al suo T-Max, è stato coinvolto in un impatto con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e ha causato la morte del giovane. La sorella della vittima aveva vissuto un dramma simile circa 21 anni fa.

Ieri pomeriggio il dramma in via Casilina. Intorno alle 14, Rolando Tortolani, in sella al suo T-Max, si è scontrato contro un'auto proveniente dalla parte opposta. L'uomo è morto sul colpo. Un incidente che ha riaperto vecchie ferite nella sua famiglia d'origine. Rolando, infatti, aveva perso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nicolas Tomasoni è morto a 14 anni in un tragico incidente in scooterSi sarebbe voltato all'improvviso, come a voler controllare qualcosa: non ha fatto tempo a rimettere gli occhi sulla strada che si è trovato di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rolando Tortolani morto in un incidente in scooter. 21 anni fa il dramma della sorella; Rolando Tortolani morto in uno scontro: il dramma della sorella Clara nel 2005; Tragedia sulla Casilina: scontro tra auto e moto, addio a Rolando Tortolani; Casilina nord, scontro auto-scooter: muore Rolando Tortolani. La sua famiglia segnata già da un'altra tragedia. Rolando Tortolani morto in uno scontro: il dramma della sorella Clara nel 2005Crescenzo Di Nallo, l'assassino, si recò nel negozio dove lavorava la sua ex e, in preda a un raptus, la colpì, ferendola con otto colpi di pistola ... ciociariaoggi.it Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando TortolaniScontro frontale sulla Casilina nord, a pochi passi dall’ingresso di Cassino. Nel violento impatto tra uno scooter e un’auto a perdere la vita è stato Rolando Tortolani, classe ’74 di Cassino, magazzi ... ciociariaoggi.it Una tragedia nella tragedia. Un dolore che continua a colpire la famiglia Tortolani dal lontano 4 gennaio 2005 fino a ieri. Ieri il dramma di Rolando Tortolani, 51 anni: l'uomo, in sella al suo scooter, per cause ancora al vaglio si è scontrato frontalmente con un'a - facebook.com facebook