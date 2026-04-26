Risultati Serie A Milan-Juventus 0-0 | tabellino e marcatori | News

Nella partita della 34ª giornata della Serie A 2025-2026, Milan e Juventus si sono affrontate senza segnare gol, terminando con un risultato di 0-0. La partita si è svolta in un clima di equilibrio tra le due squadre, con occasioni di entrambe le parti ma nessuna rete segnata. Di seguito, il tabellino completo con i dettagli dei giocatori e le statistiche della gara.

Un punto a testa per il Milan di Massimiliano Allegri e per la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34esima giornata della Serie A 2025-2026. A 'San Siro' finisce 0-0, un risultato che consente ai rossoneri di restare al terzo posto in classifica, a quota 67 punti, a + 6 sulla coppia formata da Como e Roma (quinte in graduatoria) e di respingere l'assalto proprio dei bianconeri, ora saliti a 64. Un ulteriore mattoncino verso la conquista della qualificazione in Champions League. Ora mancano 6 punti ai rossoneri per l'aritmetica. Esito tutto sommato giusto per il match. Nel primo tempo ci provano, per il Diavolo, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot, mentre per la Juventus (che si vede giustamente annullare un gol - 36' - per fuorigioco di Khéphren Thuram) ci prova più che altro Francisco Conceição.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Milan-Juventus 0-0: tabellino e marcatori | News Notizie correlate Risultati Serie A, Pisa-Milan 1-2: tabellino e marcatori | NewsVince, soffrendo, il Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark: 1-2 per i rossoneri il risultato finale alla 'Cetilar... Risultati Serie A, Milan-Como 1-1: tabellino e marcatori | NewsMantiene l'imbattibilità il Milan di Massimiliano Allegri che, a 'San Siro', contro l'ostico Como di Cesc Fàbregas, pareggia 1-1 nel recupero della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Calcio, risultati Serie A, il Milan aggancia il Napoli: secondo; Under 17 Serie A-B – Risultati 25° giornata e classifiche aggiornate; Milan Futuro U23 contro Varesina risultati in diretta, testa a testa e formazioni. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Diretta gol live score: pari dopo 45? tra Milan e Juventus (26 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica: l'Inter per agguantare lo scudetto, Milan Juventus importante in zona Champions League dove vuole rientrare il Como. ilsussidiario.net Serie A: Toro-Inter 2-2, Fiorentina-Sassuolo 0-0, Genoa-Como 0-2. Ora Milan-Juve 0-0: LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Toro-Inter 2-2, Fiorentina-Sassuolo 0-0, Genoa-Como 0-2. Ora Milan-Juve 0-0: LIVE ... tg24.sky.it Serie C, si conclude la stagione regolare: i risultati dell'ultima giornata, i verdetti, il tabellone e gli accoppiamenti playoff - facebook.com facebook