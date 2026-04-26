Nella giornata di oggi, sono stati disputati diversi incontri di Serie A 202526, con il Como che ha ottenuto una vittoria contro il Genoa. La partita tra queste due squadre si è conclusa con il risultato positivo per i padroni di casa. Nel frattempo, l’Inter si trova ora in testa alla classifica. La redazione di JuventusNews24 ha fornito aggiornamenti sui risultati e sul cammino della squadra bianconera nel campionato in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como batte il Genoa, ora l’Inter

COMO-MILAN 1-3 | HIGHLIGHTS | 16ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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