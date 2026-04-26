Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Como avanti contro il Genoa

Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con il Como che si trova in vantaggio contro il Genoa. La stagione 202526 continua a sorprendere con incontri che tengono alta l’attenzione degli appassionati. La Juventus segue da vicino gli sviluppi del campionato, aggiornando i propri tifosi sui risultati più recenti. La giornata si sta delineando come una delle più movimentate di questa prima fase della stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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