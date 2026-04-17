Nella prima giornata della stagione 202526 di Serie A, il Como ha perso contro il Sassuolo, mentre l’Inter ha iniziato il suo cammino con una vittoria. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite del campionato italiano e sul percorso della squadra bianconera. La giornata ha visto anche altre partite, con vari risultati che hanno aperto ufficialmente il nuovo campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Como ko contro il Sassuolo, tocca all’Inter

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