Rissa in fabbrica a Boretto | operaio morde il collega a pranzo

In una fabbrica di Boretto, un operaio di 56 anni ha morso un collega di 62 anni durante la pausa pranzo. L'episodio ha portato all'intervento dei carabinieri, che hanno denunciato l'uomo per lesioni personali presso la Procura di Reggio Emilia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla dinamica dell'aggressione o sulle condizioni delle persone coinvolte.

? Cosa sapere Operaio di 56 anni morde un collega di 62 anni in una fabbrica di Boretto.. L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali alla Procura di Reggio Emilia.. Un operaio di 56 anni residente a Guastalla è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente un collega di 62 anni durante la pausa pranzo in una ditta della zona industriale di Boretto nei giorni scorsi. L’episodio, che ha scosso la quiete del comparto produttivo locale, si è consumato all’interno degli spazi aziendali durante l’intervallo lavorativo, trasformando un momento di riposo tra un impegno e l’altro in un violento scontro fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa in fabbrica a Boretto: operaio morde il collega a pranzo Notizie correlate Roma: dopo rissa morde mano a carabiniere e danneggia pattuglia, arrestato 33enne a MontiMomenti di paura si sono verificati ieri sera in via Urbana, nel cuore del rione Monti a Roma, quando un uomo di 33 anni ha aggredito i carabinieri,... Operaio accoltellato per strada. Agguato per un litigio sul lavoro: il collega condannato a tre annidi Fabrizio Paladino Il caso dell’accoltellamento avvenuto lo scorso luglio a Città di Castello si è concluso con un patteggiamento che ha fissato la...