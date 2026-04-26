Inizia la stagione di caccia alle volpi nel Riminese, con alcuni operatori che affermano che la presenza di questi animali sia troppo numerosa e richieda una riduzione. La popolazione di volpi, così come quella di altri predatori, è aumentata negli ultimi anni, parallelamente alla crescita della presenza dei lupi, che oggi si aggira intorno ai cento esemplari. La questione riguarda la gestione della fauna selvatica nella zona.

Parte la caccia alla volpe nel Riminese. Perché se la popolazione dei lupi è cresciuta notevolmente negli ultimi anni – si contano quasi un centinaio di esemplari – anche quella delle volpi non è da meno. E la Provincia ha disposto il " piano di controllo " delle volpi, per evitare che l’eccessiva proliferazione degli animali possa causare danni al resto della fauna selvatica così come le aziende agricole. Un’attività che recepisce le disposizioni del piano faunistico quinquennale regionale e che interesserà gran parte del territorio riminese. Nei giorni scorsi la Provincia ha firmato le ordinanze per il piano di controllo della volpe nei due Atc (gli ambiti territoriali di caccia) del Riminese, così come nelle zone del lago di Soanne a Pennabilli e a Sassofeltrio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparte la caccia alle volpi: "Sono troppe, vanno ridotte"

Facevano la caccia alla volpe con i bambini!

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