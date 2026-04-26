Report stasera su Rai 3 | intrighi tra Trump e Maduro e porti italiani tossici

Stasera su Rai 3 va in onda una puntata di Report dedicata a un'inchiesta internazionale che approfondisce temi come il potere, il petrolio e le operazioni diplomatiche riservate. La trasmissione si concentra su rapporti tra figure politiche e questioni legate ai porti italiani, coinvolgendo anche aspetti di natura tossica. Il servizio si propone di chiarire dettagli e dinamiche di queste vicende senza commenti o analisi personali.

Stasera 26 aprile su Report: spazio a un'inchiesta internazionale su potere, petrolio e diplomazia segreta. Poi il programma svela il lato oscuro dei porti italiani tra emissioni tossiche e impatti sanitari. Torna in prima serata Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, con una nuova puntata in onda domenica 26 aprile alle 20.30 su Rai 3. Al centro della serata, un viaggio tra ambiente, geopolitica e sicurezza, con inchieste che toccano temi di grande attualità e impatto diretto sulla vita dei cittadini. L'aria dei porti: l'inchiesta choc sull'inquinamento delle navi La puntata si apre con L'aria dei porti, l'inchiesta di Bernardo Iovene realizzata con Lidia Galeazzo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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hai saltato lo spazio con la presidente della commissione vigilanza Rai movimento 5 stelle. bisogna scrivere cose corrette altrimenti si rischiano querele. #storiealbivio sempre in par condicio x.com