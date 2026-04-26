La Reggina ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Milazzo, con reti di Laaribi e Guida. Nonostante il risultato positivo, il distacco dalla Savoia in cima alla classifica rimane di tre punti. La squadra ospite ha portato a casa i tre punti in una partita combattuta, mentre il Savoia prosegue la sua corsa in vetta senza variazioni nella posizione in classifica.

? Cosa sapere La Reggina batte il Milazzo 2-1 in trasferta grazie ai gol di Laaribi e Guida.. Il successo non accorcia il distacco di tre punti dalla Savoia in testa alla classifica.. La Reggina conquista un 2-1 in trasferta contro il Milazzo, ma la vittoria non basta per accorciare le distanze con la Savoia, ferma a tre punti di vantaggio in vetta alla classifica. In una domenica di calcio decisiva per molti equilibri, gli amaranto hanno lottato tra i vicoli della Sicilia per strappare tre punti fondamentali. La squadra di Reggio Calabria ha saputo reagire ai colpi subiti, ma il bilancio finale lascia l’amaro in bocca: il distacco dai primi è rimasto invariato dopo il successo del Savoia, che sul campo dell’Athletic Palermo ha vinto con un netto 3-1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina trionfa a Milazzo, ma il Savoia non dà tregua in classifica

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