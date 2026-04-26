Rari pioggia di medaglie Nannucci e Gargani d’oro

Ai campionati italiani assoluti primaverili di nuoto si registrano numerose medaglie, con atleti che hanno conquistato le prime vittorie ufficiali dell’anno. Tra i premiati spiccano due nuotatori, entrambi premiati con medaglie d’oro. L’evento, che rappresenta il primo appuntamento nazionale della stagione, si svolge in una piscina coperta e coinvolge numerose società sportive provenienti da diverse regioni del paese.

I campionati italiani assoluti primaverili di nuoto – primo appuntamento tricolore della stagione che si è svolto a Riccione – si sono conclusi con un bilancio di prestigio per la Rari Nantes Florentia che si era presentata ai blocchi di partenza con ventiquattro atleti: diciassette uomini e sette donne. Al termine della manifestazione la società gigliata si è infatti attestata al terzo posto fra le società civili nella classifica femminile (dietro ad Aniene Roma e In Sport Rane Rosse Vimercate) e al quarto in quella maschile (dietro ad Aniene, Rane Rosse e Aurelia Nuoto Roma) centrando così un risultato che premia il lavoro tecnico, la continuità del progetto sportivo e la qualità complessiva del gruppo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Amo i sempre più rari e brevi momenti in cui riesco ad estraniarmi dal mondo immergendomi nella lettura e nella scrittura, sorseggiando un buon caffè. In medina è difficile trovare angoli silenziosi, senza il vociare multilingue dei turisti, ma stamane ho eletto a - facebook.com facebook