Rapina al Pianeta | il nebbiogeno sbarra la fuga ai malviventi

Domenica 26 aprile, due uomini hanno tentato di mettere a segno una rapina nel negozio Follie d’oro all’interno del centro commerciale Pianeta. Durante l’azione, è stato utilizzato un nebbiogeno per impedire ai malviventi di scappare. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è ancora stata diffusa su eventuali feriti o arresti.

? Cosa sapere Due uomini tentano rapina al negozio Follie d’oro nel centro commerciale Pianeta domenica 26 aprile.. Il dispositivo nebbiogeno blocca i malviventi permettendo la fuga con un terzo complice in auto.. Due uomini con il volto coperto hanno tentato di svaligiare il negozio Follie d’oro questa domenica 26 aprile, scatenando il panico nel centro commerciale San Severo shopping center, noto in città come Pianeta, intorno all’ora di pranzo. La scena si è svolta nella galleria del complesso commerciale di via Zannotti. I due malviventi, che indossavano cappucci per non farsi riconoscere, si sono diretti verso l’attività commerciale con l’obiettivo di compiere il colpo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina al Pianeta: il nebbiogeno sbarra la fuga ai malviventi Notizie correlate Tentata rapina in villa ma la proprietaria reagisce e mette in fuga i malviventiUna reazione coraggiosa e determinata ha mandato all’aria il piano di una banda di rapinatori. Rapina in una sala slot a Brusciano: dipendente preso a pugni, malviventi in fuga con 5mila euroLa rapina è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 2 aprile: due individui a volto coperto hanno fatto irruzione nella sala slot. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Casoria, due fermi per rapina al supermercato: sequestrata pistola con matricola abrasa; Miles Davis, una tromba ombrosa che ha segnato il '900: la mostra a Villa Cattaneo a cent'anni dalla nascita; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditi. Rapina in banca al Vomero: il momento dell'ingresso nella filiale dei 3 malviventiRapina in banca al Vomero, ecco il video dei 3 malviventi che entrano all'interno della filiale. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del colpo di giovedì ... ilmattino.it Fallisce una rapina al supermercato, picchia un commesso e un suo amico, infine appicca due incendi arrestatoMilano, 17 marzo 2026 – Prima tenta una rapina in un supermercato, poi se la prende con un dipendente del punto vendita, accusandolo di aver fatto fallire il colpo. Poi aggredisce, picchia e rapina un ... ilgiorno.it San Severo, tentata rapina allo Spazio Conad: due malviventi incappucciati hanno tentato un colpo nella gioielleria Follie d’Oro, ma l’attivazione dell’allarme e del sistema antifumo li ha costretti alla fuga. Indagini in corso, nessun ferito. - facebook.com facebook Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani x.com