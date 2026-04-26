L'uso quotidiano degli asciugamani porta a domande sulla frequenza di lavaggio. Molti ritengono che una volta a settimana sia sufficiente, ma alcuni esperti consigliano di cambiarli ogni tre o quattro utilizzi. Questa raccomandazione si basa sulla necessità di prevenire la proliferazione di batteri e muffe. La maggior parte delle persone tende a lavare gli asciugamani meno spesso di quanto suggeriscono gli specialisti.

Lavarli una volta a settimana sembra ragionevole, ma secondo i dermatologi non basta. Stiamo parlando degli asciugamani che andrebbero cambiati ogni tre o quattro utilizzi, un intervallo ben più frequente rispetto alle abitudini comuni. Il motivo è semplice: l’umidità residua trasforma il tessuto in un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri, lieviti e muffe. Ogni volta che ci si asciuga dopo una doccia, sull’asciugamano rimangono cellule morte della pelle, residui di sudore e microrganismi. Se il telo non si asciuga completamente tra un utilizzo e l’altro, questi elementi si accumulano rapidamente. Con il passare dei giorni, l’esposizione ripetuta a questa carica microbica può provocare irritazioni cutanee, acne sul corpo e folliculite, soprattutto in chi ha una pelle sensibile o già predisposta a queste problematiche.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quanto spesso lavi gli asciugamani? Non è un dettaglio trascurabile

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