Se non lavi spesso il tuo tappeto del bagno è un grosso problema | ecco ogni quanto farlo e come

Molti trascurano il tappetino del bagno, ma in realtà è uno degli elementi più sporchi. Se non lo lavi regolarmente, accumula germi e batteri che possono diventare un problema per la salute. Gli esperti consigliano di lavarlo almeno una volta a settimana, per evitare che diventi un ricettacolo di sporco e muffa. Basta un lavaggio con acqua calda e detergente, oppure in lavatrice, per mantenere il tappetino pulito e sicuro.

Pulire il bagno una volta a settimana è un’ottima abitudine, ma c’è un elemento che spesso finisce nel dimenticatoio: il tappetino. Nonostante sembri innocuo, questo accessorio è costantemente esposto a umidità, residui di sapone e cellule morte della pelle. Questa combinazione lo trasforma in una vera e propria “scatola di Petri” dove batteri e muffe proliferano indisturbati, portando non solo cattivi odori ma anche possibili irritazioni cutanee. Secondo gli specialisti dell’igiene domestica, la regola d’oro è il lavaggio settimanale. Tuttavia, questo intervallo deve accorciarsi se il bagno è molto frequentato o se in casa ci sono animali domestici che amano accucciarsi sul tappeto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

