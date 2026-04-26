PS5 a maggio | tra horror spaziali e nuovi action ecco le uscite

A maggio 2026, il calendario delle uscite per PlayStation 5 include numerosi titoli sviluppati da aziende terze. Tra i giochi più attesi ci sono 007 First Light e LEGO Batman, che vanno a sostituire alcune delle esclusive di Sony. Le novità spaziano tra horror ambientati nello spazio e nuovi giochi d’azione, offrendo diverse opzioni ai giocatori che possiedono la console. Le uscite sono programmate per il mese in corso e rappresentano un momento di cambiamento rispetto alle produzioni Sony.

? Cosa sapere Il calendario PS5 di maggio 2026 prevede numerose uscite di sviluppatori terzi.. I titoli come 007 First Light e LEGO Batman sostituiscono le esclusive Sony.. Il calendario delle uscite PlayStation 5 per maggio 2026 vede protagonisti agenti segreti, supereroi e inquietanti ambientazioni spaziali, compensando l’assenza di titoli esclusivi Sony dopo il rilascio di Saros il 30 aprile. Mentre la console di ultima generazione si prepara a ricevere una serie di produzioni firmate da sviluppatori terzi, si nota un naturale calo nel flusso di nuovi contenuti destinati alla vecchia generazione PS4. Il mese si apre con titoli come Constance il primo maggio, seguito da Wax Heads il 5 maggio e Mixtape il 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PS5 a maggio: tra horror spaziali e nuovi action, ecco le uscite Notizie correlate Un video confronta Marathon su PS5 e PS5 Pro, ecco le principali differenzeIl primo video confronto dedicato a Marathon, l’extraction shooter di Bungie, mette a paragone le versioni per PS5 e PS5 Pro, evidenziando che, in... Leggi anche: Thriller, horror e animazione: le nuove uscite al cinema Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giochi PS5 in uscita a maggio 2026; Directive 8020 esce il 12 maggio: nuovo trailer del gioco horror e Deluxe in regalo per chi preordina; Che tipo di gioco è Directive 8020? Il nuovo trailer descrive l'horror spaziale; It Reaches, horror in prima persona, in arrivo su console e PC!. Giochi PS5 in uscita a maggio 2026Vi raccontiamo la lista completa delle uscite PS5 di maggio 2026, tra 007 First Light, Directive 8020 e molto altro ancora! spaziogames.it Quali giochi escono su PS5 a maggio? Agenti segreti, supereroi e orrori spazialiDopo Saros, a maggio non sono attese grande esclusive su PlayStation 5, ma i giocatori possono aspettarsi una grande line-up di uscite. everyeye.it Dal 1° maggio al 12 luglio Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra "RomaSuona. La musica in Italia 1970-79". Il percorso è costellato da una serie di materiali e documenti riguardanti i maggiori protagonisti dell’epoca come Francesco De Gregori, - facebook.com facebook Depositate le candidature per il 24 e 25 maggio. Solo due le donne in corsa. In tre paesi lista unica e sfida con il quorum. x.com