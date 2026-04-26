Pronostico Rennes-Nantes | il terzo posto nel mirino

Domenica si gioca la partita tra Rennes e Nantes, valida per la trentunesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge in un match che può avere ripercussioni sulla classifica, con Rennes e Nantes che cercano di consolidare le rispettive posizioni. Sono disponibili informazioni su diretta tv, statistiche, formazioni probabili e pronostici legati alla partita.

Rennes-Nantes è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ha buone possibilità, il Rennes, di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno. Ma arrivati a questo punto della stagione, l’obiettivo evidente dei padroni di casa è quello di tentare di acchiappare almeno il terzo posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La tre vittorie di fila piazzate, appunto, nelle ultime tre uscite, danno questa possibilità. Certo, tutto passa dalla gara contro il Nantes in programma nel pomeriggio di domenica, che non pare comunque una montagna impossibile da scalare.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Rennes-Nantes: il terzo posto nel mirino Notizie correlate Verso Salernitana-Benevento: giallorossi con la B nel mirino, granata a difesa del terzo postoTempo di lettura: 2 minutiUmori diametralmente opposti per Benevento e Salernitana che si affronteranno il 6 aprile nel derby dell’Arechi, il primo... Pronostico Levante-Villarreal: blindato il terzo postoQuesta partita è stata rinviata un po’ di tempo fa per delle condizioni climatiche che non hanno permesso alle due squadre di scendere in campo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pronostico Rennes - Nantes: analisi e quote; Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Rennes-Nantes 26 Aprile 2026: 31ª Giornata di Ligue 1; Stade Rennais - FC Nantes Pronostico e confronto quote 26.04.2026. Pronostico Rennes vs Nantes – 26 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Nantes, in programma il 26 Aprile 2026 alle 17:15 al Roazhon Park, promette intensità e analisi tattiche interessanti. news-sports.it Rennes-Nantes (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Qo089Z3 #scommesse #pronostici x.com