Per la sfida tra Milan e Juventus, il tecnico bianconero ha deciso di confermare l’attacco, mantenendo in campo Leao e Pulisic. Nessun cambio rispetto alle ultime gare in questa zona del reparto offensivo. Le due squadre si preparano a scendere in campo senza variazioni nel reparto avanzato, con l’allenatore che ha scelto di affidarsi ancora a questa coppia.

e continua a puntare su Leao e Pulisic. e continua a puntare su Leao e Pulisic. A centrocampo Modric-Rabiot e Fofana, mentre cambi sugli esterni. Ecco le ultime novità da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni, Milan-Juventus: Allegri non cambia in attacco

Milan Flash - Allegri ha scelto la formazione anti Juve

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