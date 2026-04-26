Le elezioni per la presidenza della FIGC potrebbero essere rinviate a causa delle tensioni in corso nel settore arbitrale italiano. Si discute anche di un possibile commissariamento, con alcuni esponenti che sostengono questa soluzione. Tra i nomi sul tavolo, spunta quello di Carraro, mentre Abodi e Lotito sono favorevoli a questa ipotesi, evidenziando divisioni all’interno delle dinamiche decisionali. La situazione coinvolge direttamente il caso Rocchi e Gervasoni, ampliando le ripercussioni nel panorama sportivo.

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© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, elezioni a rischio rinvio? Spunta il nome di Carraro, mentre Abodi e Lotito spingono per il commissariamento!

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