Premio Docente dell’Anno a New York | materie STEM burocrazia e intelligenza artificiale nell’intervista a Francesco D’Anna

Il primo maggio, l’Association of Italian American Educators conferirà il premio Docente dell’Anno a un insegnante di materie STEM. Nella sua intervista, il professore ha parlato di come la burocrazia influisce sull’insegnamento e di come l’intelligenza artificiale venga integrata nelle aule scolastiche. La cerimonia si terrà a New York, con la partecipazione di rappresentanti del settore educativo e delle istituzioni.