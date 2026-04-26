Premio Docente dell’Anno a New York | materie STEM burocrazia e intelligenza artificiale nell’intervista a Francesco D’Anna
Il primo maggio, l’Association of Italian American Educators conferirà il premio Docente dell’Anno a un insegnante di materie STEM. Nella sua intervista, il professore ha parlato di come la burocrazia influisce sull’insegnamento e di come l’intelligenza artificiale venga integrata nelle aule scolastiche. La cerimonia si terrà a New York, con la partecipazione di rappresentanti del settore educativo e delle istituzioni.
Il prossimo primo maggio l'Association of Italian American Educators incoronerà il professor Francesco D'Anna Docente dell'Anno, un riconoscimento che, secondo quanto riportato da bagherianews, celebra la sua trentennale dedizione all'insegnamento delle materie scientifiche e la promozione del modello educativo italiano all'estero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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