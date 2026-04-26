Iniziano gli ultimi 180 minuti della stagione regolare del girone E di Serie D per il Prato, di scena oggi (calcio d’avvio fissato alle 15, diretta su Tv Prato) sul terreno di gioco dello Stadio Comunale "Bernicchi" di Città di Castello (Perugia). I biancazzurri, secondi in classifica assieme al Tau Calcio con un bottino di 57 punti, uno in più del Siena e due di vantaggio sul Seravezza Pozzi, vogliono allungare la striscia di successi consecutivi contro lo Sporting Club Trestina. Sono cinque per il momento e pure in trasferta il momento è d’oro, dato che Risaliti e compagni hanno conquistato l’intera posta in palio nelle ultime tre gare esterne.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prato, adesso sotto con il Trestina: "Momento d’oro: non fermiamoci"

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