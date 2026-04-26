Post offensivo su Facebook | vicina denunciata per insulti alla proprietà

Una donna di 47 anni è stata denunciata a Novellara dopo aver pubblicato un post su Facebook contenente insulti contro una vicina. La denuncia è arrivata dopo che le autorità hanno esaminato il contenuto della pubblicazione ritenuta offensiva. La vicenda riguarda un episodio di commenti diffamatori condivisi sui social media, che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine.

? Cosa sapere Donna di 47 anni denunciata a Novellara per post diffamatorio su Facebook contro una vicina.. La Procura di Reggio Emilia indaga sulla quarantatreenne per diffamazione aggravata verso la proprietaria.. Una donna di 47 anni residente a Napoli è stata denunciata dai carabinieri per diffamazione aggravata dopo aver pubblicato su Facebook un post in cui definiva un campo rom l’abitazione della sua vicina. Il fatto risale al 15 aprile, quando la proprietaria dell’immobile, una trentatreenne che vive nella Bassa Reggiana ma possiede una casa in provincia napoletana, ha scoperto le parole offensive e le fotografie dell’abitazione caricate online dalla vicina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Post offensivo su Facebook: vicina denunciata per insulti alla proprietà Notizie correlate Belluno: coppia sotto processo per atti persecutori, una vicina nel terrore tra insulti, minacce e danni alla proprietà.Una coppia di cinquantenni, residente in un comune vicino a Sospirolo, nel bellunese, è finita sotto processo con l'accusa di atti persecutori nei... Scanzi chiede 2.500 euro per insulti su Facebook: la causaUn commento scritto su un social network ha scatenato una richiesta di risarcimento danni per 2. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il post partita di Coach Nenad Jakovljevic: Tenuta a 69 punti una squadra dal grande talento offensivo. Contento dell’impatto di Yago; Risarcito per insulti social. Dona la cifra all’Aned: Educare al rispetto; Iacopo Melio devolve ad Aned il risarcimento per insulti social; Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: Diritti non pagati e ingerenze sugli ospiti. Il Biscione: Pretese risarcitorie del tutto infondate. Insulta un veterinario, la Cassazione assolve un’animalista. Ascoli, denunciata per diffamazione dopo un post su Facebook per la vicenda Green HillASCOLI Non è punibile un post offensivo pubblicato su Facebook se dettato da un’immediata reazione di rabbia per un fatto ritenuto ingiusto. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha assolto ... corriereadriatico.it Novellara, denunciata per un post offensivo sui socialEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Esclusiva della Stampa: scontro aperto dopo tre anni di stop. Tra i nodi, un post offensivo e la gestione degli ospiti con De Filippi e Toffanin - facebook.com facebook Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: secondo La Stampa, i legali della conduttrice contesterebbero il post offensivo pubblicato dall’account Qui Mediaset, il mancato riconoscimento dei diritti d’autore per i programmi firmati da lei e le ingerenze nei suoi progra x.com