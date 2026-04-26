Politica in lutto mosse i primi passi nella Democrazia Cristiana | addio all' ex vicesindaco Giovanni Tavoletti

La politica cittadina piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti, che è deceduto sabato 25 aprile all’età di 78 anni. Tavoletti, che aveva iniziato la sua carriera nella Democrazia Cristiana, aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999, durante la giunta guidata dall’allora sindaco Rusticali. La sua morte ha suscitato cordoglio tra le forze politiche e la comunità locale.

Politica cittadina in lutto, è morto sabato 25 aprile all'età di 78 anni Giovanni Tavoletti, ex vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999 nella giunta Rusticali. Nelle elezioni amministrative del 2024 aveva sostenuto il bis di Gian Luca Zattini, in passato è stato anche assessore allo Sport e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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