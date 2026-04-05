Tadej Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel 2026, dopo aver trionfato alla Strade Bianche, alla Milano-Sanremo e ora al Giro delle Fiandre. La sua vittoria nel Classico belga è arrivata in una corsa caratterizzata da condizioni imprevedibili e passaggi su pavé. Dopo il traguardo, Pogacar ha commentato la pressione di dover sempre puntare al successo, sottolineando il carattere della gara.

Strade Bianche, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre. Tre gare, tre vittorie per Tadej Pogacar in questo 2026. Un vero e proprio dominatore, numeri da Cannibale, numeri da Eddy Merckx. Oggi alla Ronde non c’è stata storia: terza vittoria in carriera, seconda consecutiva per il campione del mondo in carica che ha staccato tutti i rivali. Le sue parole: “È stata una gara pazza. È stata durissima sin dall’inizio. Poi è stata un po’ una partita di attesa, ma devi sempre continuare a spingere sui pedali. Soprattutto ero contento perché abbiamo più o meno collaborato nel nostro gruppetto: è stato un vantaggio per me”. Presente, ma anche futuro: “Non corro troppo spesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar vince il Giro delle Fiandre: “Se corro c’è la pressione di vincere, gara pazza. Ora mi godrò il pavé”

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Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l'edizione n.110 del Giro delle Fiandre. Per lo sloveno, reduce dal primo successo nell Milano-Sanremo, è il terzo trionfo nella classicissima belga, il secondo consecutivo. Al termine dei quasi 280 chil facebook

Tadej Pogacar non ha intenzione di fermarsi Segui il Fiandre LIVE in esclusiva e in diretta integrale su Eurosport, domenica 5 aprile dalle 9:45 #Ciclismo #Cycling #Pogacar x.com