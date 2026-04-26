Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando a eguagliare il record di vittorie di Argentin e Valverde con tre successi in questa corsa. La sua vittoria, ottenuta con un ampio margine, rappresenta la terza volta nelle ultime quattro edizioni in cui si impone in uno dei Monumenti del ciclismo. La gara si conclude con Pogacar che si conferma come uno dei protagonisti più forti del panorama attuale.

Ci sarà certamente ancora tempo prima del cambio generazionale del mondo del ciclismo. Tadej Pogacar si conferma ancora una volta il più forte, vince per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi, terza Monumento nelle ultime quattro a cui ha partecipato, e continua a scrivere la storia. Lo sloveno taglia il traguardo con 45” di vantaggio su uno straordinario Paul Seixas e 1’42” di margine su Remco Evenepoel. Il detentore del titolo iridato e continentale, costretto a recuperare un divario di quattro minuti ad una maxi fuga con il belga della Red Bull, attacca sulla Redoute e stacca definitivamente il rivale nel finale sulla Côte de la Roche-aux-Faucons.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar eguaglia Argentin e Valverde: a -1 il record di Merckx alla Liegi-Bastogne-Liegi

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