pixel 10 pro risparmia 400 dollari con i punti play su 10 pro xl o 10 pro

Sono stati annunciati nuovi sconti legati ai modelli Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL all’interno del programma Google Play Points. I clienti che partecipano al programma possono ricevere un risparmio di 400 dollari sull’acquisto di questi smartphone. La promozione è rivolta a una selezione di membri iscritti al programma. La notizia riguarda esclusivamente l’offerta e le condizioni di partecipazione.

si segnalano sviluppi interessanti nella promozione legata a pixel 10 pro e pixel 10 pro xl all’interno del programma google play points, con uno sconto di 400 dollari destinato a una selezione di membri. l’offerta compare nella sezione perks e riguarda codici monouso che non possono essere riutilizzati. la promozione ha una scadenza fissata all’11 marzo ed è rivolta a conti specifici. fonti affidabili indicano che alcuni utenti membri premium di google play points hanno avuto accesso a una promozione che garantisce un sconto di 400 dollari sul pixel 10 pro o sul pixel 10 pro xl. l’offerta è disponibile nella scheda perks e si sintetizza in codici monouso non trasferibili, con condizioni chiare per l’uso e la validità temporale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

