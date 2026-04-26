Il gruppo Amici della Politica ha preso posizione sulla gestione urbanistica e ambientale del territorio di Pistoia, sottolineando l'importanza di interventi mirati in ambito urbano e ambientale. La questione riguarda le scelte del Comune in materia di pianificazione, sviluppo sostenibile e tutela delle aree verdi. La discussione si inserisce in un contesto di confronto pubblico sui progetti futuri per la città e il suo ambiente.

? Cosa sapere Il gruppo Amici della Politica interviene sulla gestione urbanistica e ambientale del comune di Pistoia.. Il collettivo monitora lo sviluppo edilizio per garantire la tutela degli spazi verdi cittadini.. Il gruppo Amici della Politica, dell’urbanistica e dell’ambiente del comune di Pistoia prende posizione sul futuro dello sviluppo territoriale e delle scelte amministrative che riguardano il tessuto urbano locale. L’iniziativa nasce per portare all’attenzione dei cittadini pistoiesi una riflessione strutturata su come la gestione degli spazi pubblici e le decisioni urbanistiche influenzino la qualità della vita quotidiana. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, la sfida del territorio: l’impegno per una città green

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