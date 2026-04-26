A Perugia, numerosi giovani si sono radunati in piazza per celebrare il 25 aprile. Durante l’evento, la sindaca ha ricordato come i ragazzi coinvolti non si considerassero eroi, ma semplici giovani che decisero di non temere più. La partigiana, presente alla manifestazione, ha commentato che questa partecipazione indica un futuro positivo per la Repubblica. La giornata si è svolta con discorsi e momenti di riflessione pubblica.

"Non eravamo eroi. Eravamo ragazzi che a un certo punto hanno deciso di non avere più paura": la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi ha citato Ada Gobetti nel suo intervento alle manifestazioni per il 25 aprile. Sottolineando che "non è un altare, è una scelta, è il momento in cui ricordiamo l’Italia che ha scelto di non avere più paura, di non abbassare più lo sguardo di fronte a nessuno". In Borgo XX Giugno la cerimonia si è svolta presso la lapide che ricorda i patrioti fucilati dai nazifascisti. Dal palco la partigiana Mirella Alloisio, a cui lo scorso 11 novembre 2025 la città di Perugia ha conferito la cittadinanza onoraria. "Se siamo qui tutti insieme - ha detto -, è perché c’è stato un 25 aprile che ha stabilito che la democrazia deve essere la nostra guida.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, tanti giovani in piazza. La partigiana Alloisio: "Vuol dire che la Repubblica ha un futuro"

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