Perù otto militari arrestati | indagine su un possibile massacro

Otto militari sono stati arrestati a Huancavelica, in Perù, nell'ambito di un'indagine riguardante la morte di cinque civili. Tra gli arrestati c'è anche un capitano. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nel paese, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

? Cosa sapere Otto militari, tra cui un capitano, arrestati a Huancavelica per la morte di cinque civili.. L'inchiudine indaga sul possibile massacro di passeggeri disarmati avvenuto a Colcabamba.. Otto militari, tra cui un capitano, sono stati presi in custodia dalla polizia oggi nella regione di Huancavelica, mentre la magistratura peruviana ha aperto un’inchiesta per l’uccisione di cinque civili a Colcabamba. L’episodio, inizialmente classificato dal Comando congiunto delle Forze Armate come uno scontro tra esercito e criminali legati al narcotraffico, sta assumendo i connotati di un possibile massacro di persone disarmate dopo le prime ricostruzioni emerse sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perù, otto militari arrestati: indagine su un possibile massacro Notizie correlate Indagine su 2.500 pezzi militari svaniti: il mistero di BrindisiLa Procura di Roma e la Procura militare hanno avviato un’inchiesta sulla sparizione di 2. Massacro nel Parco: 10 lupi avvelenati, indagine per omicidioDieci lupi sono stati uccisi con l’uso di sostanze tossiche tra Pescasseroli e Alfedena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.