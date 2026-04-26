Pavia vasto assortimento di droghe per la clientela del weekend | arrestato 29enne

A Pavia, durante il fine settimana, è stato arrestato un uomo di 29 anni trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana, pillole e polvere di ecstasy. La droga non era in grandi quantità, ma di vario tipo, destinata a essere venduta alla clientela durante il weekend. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri durante un controllo di routine.

Pavia, 26 aprile 2026 - Cocaina, marjiuana, pillole e polvere di ecstasy. Non in grandi quantità, ma in diverse varietà da soddisfare la clientela per il fine settimana. La droga è stata invece sequestrata dalla polizia, che ha fatto scattare un arresto e una denuncia in stato di libertà. M.D.S., 29enne residente a Pinarolo Po, è stato arrestato in flagranza e oggi, domenica 26 aprile, il provvedimento è stato convalidato in Tribunale (con udienza eccezionalmente di domenica per il sabato festivo), con il giudice che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. pavia - arresto polizia - foto torres Il controllo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, vasto assortimento di droghe per la clientela del weekend: arrestato 29enne Notizie correlate Roma: in casa con un vasto assortimento di droga, un arresto a Tor Bella MonacaI Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno proceduto all’arresto di un uomo di 36 anni, di origine indiana e residente nel comune di... Leggi anche: Pugni e botte alla compagna davanti ai due figli piccoli: 29enne arrestato a Pavia