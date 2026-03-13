A Roma, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origine indiana, trovato in casa con un vasto assortimento di droga. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra in controlli mirati alla repressione del traffico di droga nella zona.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno proceduto all’arresto di un uomo di 36 anni, di origine indiana e residente nel comune di Roma, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Operazione dei Carabinieri a Ciampino. In particolare, i Carabinieri della Tenenza di Ciampino, dopo aver svolto mirati servizi di osservazione e controllo, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione in uso all’uomo, situata nel quartiere Tor Bella Monaca. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti 44 involucri contenenti un totale di 189 grammi di cocaina, 8 involucri con 140 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: in casa con un vasto assortimento di droga, un arresto a Tor Bella Monaca

