Paura nel Parco delle Groane | ciclista cade lungo i sentieri a Cesate

Nella tarda mattinata di oggi, nel Parco delle Groane a Cesate, si è verificato un incidente che ha coinvolto una ciclista rimasta ferita dopo una caduta lungo i sentieri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario per prestare assistenza e valutare le condizioni della donna. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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