Paternò fermato 19enne con tirapugni a punte nello scooter

Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri in via Mediterraneo a Paternò mentre era a bordo di uno scooter. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico con punte. L'arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato accompagnato in caserma. Le forze dell'ordine hanno proceduto con le verifiche necessarie.

? Cosa sapere Carabinieri fermano un 19enne in via Mediterraneo a Paternò con un tirapugni metallico.. Il giovane viene denunciato per porto d'armi e il mezzo viene sequestrato.. I carabinieri di Paternò hanno fermato un diciannovenne in via Mediterraneo, scoprendo nel vano sotto la sella del suo scooter un tirapugni metallico con punte lunghe circa 11 centimetri. Il controllo, avvenuto durante un normale pattugliamento dei militari della zona, ha preso il via quando l’attenzione degli agenti si è concentrata su un giovane che percorreva la strada citata a bordo di un motociclo. Una volta effettuata la verifica sul mezzo, i militari hanno aperto il bauletto dello scooter, rinvenendo l’arma impropria dotata di speroni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paternò, fermato 19enne con tirapugni a punte nello scooter Notizie correlate In giro con un tirapugni nascosto nello scooter: 19enne denunciatoI carabinieri di Paternò hanno denunciato un 19enne per “porto di armi per le quali non è ammessa licenza”. Catania, folle fuga con lo scooter: 19enne inseguito e fermato con droga e denaroABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di fuga nel centro cittadino A Catania, un giovane di 19 anni è stato intercettato e arrestato dai Carabinieri al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paternò, 19enne girava con un tirapugni nel bauletto della moto: denunciato dai Carabinieri -; Paternò. Controlli serali: 19enne denunciato, nel bauletto della moto nascondeva un tirapugni; Paternò, Ipab S.Bellia: La struttura è finalmente salva e operativa; Girava con un tirapugni nel bauletto della moto, denunciato 19enne. Paternò, nascondeva un tirapugni con speroni nel bauletto della moto: 19enne denunciatoUn 19enne di Paternò denunciato dai Carabinieri per porto abusivo di arma. Nel bauletto della moto trovato un tirapugni metallico con speroni. corrieretneo.it Paternò (CT), girava con un tirapugni nel bauletto della moto: denunciato un centauro diciannovenneI carabinieri durante un controllo su strada, nel bauletto sotto sella della moto del centauro, hanno recuperato un tirapugni metallico con speroni della lunghezza di circa 11 centimetri. ilsicilia.it A Paternò - facebook.com facebook