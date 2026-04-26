Domani sera alle 21 si sfideranno Paris Saint Germain e Bayern Monaco nella semifinale di Champions League. La partita vede contrapporsi i campioni uscenti e la squadra considerata più in forma del momento in Europa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state svelate, creando grande attesa tra gli appassionati di calcio. La sfida si propone come un incrocio tra due squadre di alto livello, pronte a contendersi un posto in finale.

C’è chi ha parlato di una finale anticipata ma la gara tra Paris Saint Germain e Bayern Monacoè la semifinale che mette di fronte i campioni uscenti e la squadra più in forma in Europa. I parigini intanto hanno piazzato l’allungo decisivo in campionato e il 3 a 0 di Angers ha di fatto scritto la parola fine. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Bayern Monaco (Champions League, 28-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Paris Saint-Germain Bayern Munich : le résumé

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