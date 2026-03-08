Reti bianche al Franchi | tra Fiorentina e Parma vince l’equilibrio tattico

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa senza gol, con entrami le squadre che hanno mantenuto un equilibrio tattico molto compatto. La sfida si è giocata a Firenze e si è caratterizzata per la solidità delle difese e per la mancanza di occasioni da rete. Entrambe le formazioni hanno cercato di controllare il gioco senza riuscire a trovare la via del gol.

FIRENZE – La sfida tra Fiorentina e Parma si conclude con un pareggio a reti inviolate, specchio fedele di una gara dominata dall'equilibrio tattico e dall'efficacia dei reparti arretrati. Nonostante una costante ricerca della via della rete da parte di entrambe le formazioni, il risultato di 0-0 certifica le difficoltà in fase di finalizzazione e l'ottima organizzazione difensiva, che hanno sistematicamente neutralizzato le rispettive iniziative offensive nell'arco dei novanta minuti. L'approccio iniziale vede la compagine viola tentare di assumere immediatamente il controllo delle operazioni. Già al 1?, Robin Gosens prova a impensierire la retroguardia emiliana con una conclusione da fuori area murata dalla difesa.