Papa | chi saccheggia le risorse della terra e fa guerre ruba a tutti un futuro di pace

Il Papa ha commentato sulla questione delle risorse della Terra, affermando che chi saccheggia le risorse e provoca guerre priva tutti di un futuro pacifico. Ha invitato a riflettere sulla scelta tra fidarsi di Dio, che non ruba nulla, e affidarsi a chi, con comportamenti dannosi, soffoca la libertà delle persone e non rispetta gli altri. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso pubblico, senza riferimenti a persone o enti specifici.

«Bisogna scegliere se fidarsi di Dio, che non viene a rubarci nulla, o dei “ladri”, ovvero coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra libertà o non ci rispettano nella nostra dignità» e soprattutto «quei ladri che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità». Lo ha detto il Papa al Regina Coeli aggiungendo che ci tolgono qualcosa anche «convinzioni e pregiudizi» o «stili di vita superficiali o improntati al consumismo, che ci svuotano interiormente». «Gesù non viene come un ladro a rubare la nostra vita e la nostra libertà - ha aggiunto il Papa al Regina Coeli, che in questo periodo liturgico sostituisce l’Angelus -, Ma a condurci nei giusti sentieri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Papa: chi saccheggia le risorse della terra e fa guerre ruba a tutti un futuro di pace WWWLW Ep 49 | From Karloff to Cronin | Did Lee Cronin bring HORROR back to The Mummy Notizie correlate Il Papa, 'ladro chi fa la guerra, ruba un futuro di pace'Bisogna scegliere se fidarsi di Dio, che "non viene a rubarci nulla", o dei "ladri", ovvero "coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra... Papa Leone XIV: "Deporre le armi, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace"“Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo! Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi! Chi ha in mano armi le deponga!... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Papa in Camerun: a Bamenda, guai a chi piega le religioni e il nome di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici. Papa:Ladro chi fa guerra, ruba la paceAl Regina Coeli, il Papa ha definito ladri chi saccheggia le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose, alimentando il male, rubano a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di ... rainews.it Papa: chi saccheggia risorse terra e fa guerre ruba a tutti futuro di pace(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - I 'ladri' possono assumere tanti volti: sono coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra ... ilsole24ore.com