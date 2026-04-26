Il Papa ' ladro chi fa la guerra ruba un futuro di pace'

Il Papa ha commentato il tema della guerra, affermando che chi la provoca è come un ladro che ruba un futuro di pace. Durante un discorso pubblico, ha sottolineato la necessità di decidere se affidarsi a Dio, che non porta via nulla, o a coloro che sono definiti ladri e che generano conflitti. La sua affermazione si inserisce in un intervento più ampio sul valore della pace e sulla fiducia religiosa.

Bisogna scegliere se fidarsi di Dio, che "non viene a rubarci nulla", o dei "ladri", ovvero "coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra libertà o non ci rispettano nella nostra dignità" e soprattutto "quei ladri che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli aggiungendo che ci tolgono qualcosa anche "convinzioni e pregiudizi" o "stili di vita superficiali o improntati al consumismo, che ci svuotano interiormente".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa, 'ladro chi fa la guerra, ruba un futuro di pace' 2026 NO.1 ActionEP01Female General s Revenge: Slaying All To Reclaim Her City In Bloody War Notizie correlate Il Papa annuncia una veglia per la pace l'11 aprile: "Bisogna cambiare il cuore di ognuno di noi. Chi scatena la guerra scelga la pace"«Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non... Il Papa: «Chi fa la guerra ne risponde a Dio»Le parole di Leone XIV alla sua prima Via Crucis: «Ora scura della storia, diffondiamo il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte».