Palladino e il problema della concretezza | Tante occasioni e pochi gol meriteremmo di più

Dopo la sconfitta in coppa, la squadra si prepara a ripartire con determinazione, lasciandosi alle spalle l’eliminazione e la delusione. L’allenatore ha sottolineato come ci siano state molte occasioni create, ma pochi gol segnati, sottolineando che la squadra avrebbe meritato risultati migliori. La concentrazione ora è rivolta alle prossime partite, con l’obiettivo di migliorare la concretezza in attacco.

Zingonia. Ripartire subito senza guardarsi indietro, dimenticando la difficile serata di Coppa Italia contro la Lazio, l’eliminazione e il trofeo sfumato. L’ Atalanta si rituffa sul campionato per un rush finale di 5 giornate, a partire dalla trasferta sul campo del Cagliari di lunedì 27 aprile (calcio d’inizio alle 18:30). Una partita da vincere per tenere ancora vive le speranze di Europa, per rispondere alla Roma che da un lato ha fatto un favore alla Dea battendo il Bologna, dall’altro ha allungato in classifica. Ma mister Raffaele Palladino è chiaro: i nerazzurri devono guardare solo a loro stessi e non agli altri, a ciò che succede intorno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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