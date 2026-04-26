Pagelle Milan Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Al termine del primo tempo della sfida tra Milan e Juventus valida per la 34ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Le pagelle, stilate da Marco Baridon, evidenziano le valutazioni più alte e più basse di entrambe le squadre. I giudizi si concentrano sulle prestazioni individuali dei calciatori, offrendo un quadro immediato delle loro performance in questa fase della partita.

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