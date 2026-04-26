Osasuna – Siviglia | El Sadar tra calma e caos | anteprima analisi previsione e previsione

Nella giornata di oggi si segnala una notizia proveniente dalla stampa sportiva spagnola che riguarda il campionato di prima divisione. Un articolo di Marca riporta come il Siviglia si trovi in una situazione critica e che la squadra abbia intenzione di andare oltre le difficoltà attuali. La partita tra Osasuna e Siviglia si svolgerà allo stadio El Sadar, con le due formazioni pronte a sfidarsi in un match che promette emozioni tra momenti di calma e situazioni di caos.

2026-04-26 00:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Il Siviglia guarda oltre il precipizio. “Frecciato, ma non affondato”, ha detto García Plaza dopo la sconfitta contro il Levante. Alla seconda uscita consecutiva, la squadra biancorossa fa visita all’Osasuna, che è sull’orlo della permanenza. I rojillos hanno segnato nove partite consecutive a El Sadar (cinque vittorie e quattro pareggi). L’appuntamento, questo pomeriggio dalle 18:30. La squadra navarrese arriva in un momento delicato per affrontare la partita. Pur non avendo le esigenze della rivale, la squadra guidata da Alessio Lisci affronta la partita a ore basse dopo essere caduta con una brutta immagine a Bilbao.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Osasuna – Siviglia | El Sadar, tra calma e caos: anteprima, analisi, previsione e previsione Notizie correlate Leggi anche: Elche – Osasuna | Allarme rosso a Martínez Valero: analisi, anteprima, previsione e previsione Osasuna – Maiorca | Lo scenario peggiore per Demichelis: anteprima, analisi, previsione e previsione2026-03-07 07:10:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Osasuna e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Osasuna - Siviglia; CA Osasuna - Siviglia | pronostico & migliori quote | 26.04.2026; Athletic Bilbao-Osasuna, come arrivano le due squadre al derby basco infrasettimanale; Pronostico Osasuna - Siviglia: 26 Aprile 2026 ?. Pronostico Osasuna vs Siviglia – 26 Aprile 2026Nel cuore del La Liga, la sfida tra Osasuna e Siviglia in programma il 26 Aprile 2026 alle 18:30 al suggestivo Stadio El Sadar promette intensità, tattica e ... news-sports.it Copa del Rey, l'Osasuna va in semifinale: il Siviglia cede 2-1 dopo i tempi supplementariL'Osasuna raggiunge il Barcellona in semifinale di Copa del Rey battendo 2-1 il Siviglia. Il gol nella ripresa di Luis Ezequiel Chimy Ávila aveva illuso l'Estadio El Sadar di Pamplona, ma il colpo di ... tuttomercatoweb.com Tutta l’energia di Toni Martinez, appena entrato in GOAT MODE per l’Alaves. vs Maiorca vs Real Madrid vs Real Sociedad vs Osasuna vs Celta Vigo La sua forma sta trascinando l’Alaves alla salvezza. 11 gol e 3 assist stagiona x.com La Roma continua a lavorare per costruire l’attacco del futuro e il profilo cercato appare ormai chiaro. Massara, oltre a Kerim Alajbegovic, sta puntando con decisione anche su Victor Muñoz, esterno destro classe 2003 dell’Osasuna. Secondo quanto riferito da - facebook.com facebook