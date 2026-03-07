In una partita tra Osasuna e Maiorca, si affrontano due squadre della Liga con obiettivi diversi. La sfida si svolge oggi, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. I giocatori sono concentrati e pronti a mettere in mostra le proprie capacità, mentre gli allenatori preparano le strategie da adottare durante il match.

2026-03-07 07:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Osasuna e Maiorca si incontrano a El Sadar, feudo in cui i rojillos hanno trascorso più di cento giorni senza perdere, in una partita che segna il debutto del nuovo allenatore del Vermilion, Martín Demichelis. L’argentino esordisce in uno stadio dove non ha mai vinto da giocatore e contro un avversario che è riuscito a sconfiggere solo una volta in sei partite. Dopo la brutta immagine mostrata a Valencia, la squadra rossa cercherà di riconquistare la vittoria a El Sadar. La squadra guidata da Alessio Lisci è praticamente al completo per il duello contro il Maiorca, con Boyomo che si è lasciato alle spalle i problemi alla caviglia e il rientro di Aimar Oroz, squalificato la scorsa giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Osasuna – Maiorca | Lo scenario peggiore per Demichelis: anteprima, analisi, previsione e previsione

Leggi anche: Elche – Osasuna | Allarme rosso a Martínez Valero: analisi, anteprima, previsione e previsione

Frana a Niscemi, oltre mille evacuati: «Scenario peggiore di ogni previsione»«La terra continua a franare, oltre mille persone sono già state evacuate e non si sa se e quando potranno tornare nelle loro case».

Aggiornamenti e notizie su Osasuna Maiorca Lo scenario peggiore....

Pronostico Osasuna vs Maiorca – 7 Marzo 2026Il confronto di La Liga tra Osasuna e Maiorca promette intensità tattica e attenzione ai dettagli. In programma il 7 Marzo 2026 alle 14:00 allo Stadio El ... news-sports.it

Maiorca-Osasuna, quote e formazioni: squadre in cerca di punti salvezzaVedat Muriqi, elemento di spicco per il Maiorca, si presenta in questa stagione come uno dei giocatori cardine della formazione. In 12 presenze ha collezionato 6 reti, dimostrando la sua capacità di ... it.blastingnews.com