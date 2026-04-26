Orvietana rimonta folle nel recupero | tre punti vitali per la salvezza

Nella partita di recupero del 26 aprile 2026, l'Orvietana ha battuto 3-2 il Vivi Altotevere Sansepolcro. La squadra ha realizzato tre gol nel secondo tempo, riuscendo a rimontare lo svantaggio iniziale e conquistando tre punti che potrebbero risultare determinanti per la permanenza in categoria. La gara si è conclusa con un successo importante per l'Orvietana, che ha ottenuto una vittoria fondamentale nel tentativo di mantenere la categoria.

? Cosa sapere Orvietana vince 3-2 contro Vivi Altotevere Sansepolcro nel recupero il 26 aprile 2026.. Il trionfo porta l'USO a 37 punti allontanandosi dalle zone di retrocessione.. L’Orvietana scavalca i propri avversari in classifica con una rimonta spettacolare da 0-2 a 3-2 contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, ottenendo tre punti decisivi per la salvezza nella penultima domenica del girone E di Serie D, avvenuta oggi 26 aprile 2026. Il successo della formazione orvietana non rappresenta soltanto un incremento nel computo dei punti, ma un vero e proprio cambio di rotta psicologico. Dopo trovarsi in svantaggio di due reti, l’USO ha mostrato una tenuta caratteriale superiore, ribaltando il risultato proprio durante il recupero finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orvietana, rimonta folle nel recupero: tre punti vitali per la salvezza Notizie correlate Bischof e Karl completano una rimonta folle: da 1-2 a 3-2 nel recupero e il Bayern ribalta il FriburgoTanta sofferenza, ma alla fine il Bayern passa, trascinato dai suoi giovani Bischof (20 anni) e Karl (18). Raffaele squalificato, la carica di Ferrari: "Tre punti vitali"La Salernitana deve battere il Monopoli allo stadio Arechi e ritrovare la serenità nuovamente perduta nel derby contro la Cavese.