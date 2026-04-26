Ortigia | blitz della Municipale sequestrato apecalessino abusivo

Nella zona di Ortigia, la Polizia Municipale ha fermato e sequestrato un veicolo a tre ruote privo di assicurazione e revisione. L’intervento si è svolto nei vicoli del centro storico, dove sono stati effettuati controlli di routine. Il veicolo, un apecalessino, è stato sottoposto a sequestro in attesa di eventuali provvedimenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’operazione.

?? Cosa sapere La Polizia Municipale sequestra un apecalessino senza assicurazione e revisione nei vicoli di Ortigia. Il controllo mira a garantire la sicurezza dei turisti e la regolarità dei trasporti. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato controlli mirati nei vicoli di Ortigia, portando al sequestro di un apecalessino utilizzato per il trasporto turistico a causa della mancanza di assicurazione e della revisione scaduta. Le operazioni, coordinate dal comando situato in via del P .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortigia: blitz della Municipale, sequestrato apecalessino abusivo Notizie correlate Blitz della Municipale: sequestrato un maxi complessoNelle scorse settimane, la Polizia municipale di Cercola, guidata dal Comandante Vincenzo Montella, ha condotto due distinte operazioni a tutela... Leggi anche: Melito, lotta della Municipale al commercio abusivo: multe per 10mila euro in occasione della Festa della Donna Approfondimenti e contenuti Bosco della droga al setaccio Nuovo blitz della municipale Cerbaie, sequestrata cocainaDurante l’operazione controllati oltre 70 veicoli. Scattano le segnalazioni alla Prefettura. In un caso la polvere bianca sarebbe dovuta servire per affrontare un colloquio di lavoro. Il giro di ... lanazione.it Blitz antidroga in piazza Tasso. Cocaina e hashish nelle siepi. Più controlli della MunicipaleBlitz antidroga della polizia municipale in piazza Tasso. Nel servizio eseguito dal reparto di Porta Romana con il nucleo cinofili, sono stati rinvenuti in un sacchetto di plastica due panetti ancora ... lanazione.it