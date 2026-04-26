Orson Welles intrighi farseschi sulla democrazia da esportazione

Orson Welles è stato protagonista di molte interpretazioni cinematografiche, tra cui il personaggio di Harry Lime nel film di Carol Reed “Il terzo uomo”, anche se il suo ruolo dura solo alcuni minuti. Il suo nome rimane comunque legato alla pellicola e alla sua figura complessa. Recentemente, si sono affrontati temi legati a intrighi farseschi e alla critica della democrazia esportata, argomenti che hanno coinvolto le interpretazioni pubblicate su vari mezzi di comunicazione.

Dal cinema al romanzo A partire da un suo radiodramma, Orson Welles concepì il romanzo «Un pezzo grosso», riemerso nel 1995 e mai pubblicato in lingua inglese: dalla Nave di Teseo Harry Lime, il fosco avventuriero che appare solo per una decina di minuti nel film di Carol Reed Il terzo uomo, ma il cui nome riecheggia per tutto l’arco della pellicola, è senza dubbio il personaggio di maggior successo interpretato da Orson Welles per la regia di altri autori. Tale è il mistero che circonda la sua figura che, tra il 1951 e il 1952, a un paio d’anni dall’uscita del film, la Bbc realizzò una serie di brevi radiodrammi dedicati alle sue avventure, The Lives of Harry Lime, sorta di prequel del film di Reed: Lime, interpretato dallo stesso Welles, vi compariva come un simpatico truffatore.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Orson Welles, intrighi farseschi sulla democrazia da esportazione Notizie correlate Democrazia “da esportazione” nel romanzo inedito di Orson WellesArriverà in libreria il 31 marzo il romanzo inedito di Orson Welles, Un pezzo grosso, pubblicato per la prima volta in Italia da La nave di Teseo... Orson Welles, il labirinto interpretativo di un uomo che sapeva troppoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Orson Welles, intrighi farseschi sulla democrazia da esportazione; I tesori nascosti degli sceneggiatori di Hollywood. Storia semisconosciuta di Orson Welles nel basso Piemonte. Il macchinone, Ubaldo Arata e il fatale film su «Cagliostro»Il grande regista, esule dagli Usa, raggiunse Cremolino, nel Monferrato, per supplicare il direttore della fotografia di «Roma città aperta» a lavorare con lui. Dopo tanta insistenza accettò, ma finì ... torino.corriere.it Orson Welles in mostra a Torino e in libreriaAl Museo del Cinema di Torino, My Name Is Orson Welles è un viaggio nel laboratorio mentale del più grande genio e bluff della Storia. style.corriere.it Il grande regista Orson Welles, esule dagli Usa, raggiunse Cremolino, nel Monferrato - facebook.com facebook "My name is Orson Welles", è la rassegna cinematografica alla Cineteca Milano Arlecchino dedicata ad uno dei registi e sceneggiatori più importanti del '900. Fino al 16 maggio. cinetecamilano.it #MilanoCultura #milanoCinema #Milano x.com