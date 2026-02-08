Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 e classifica

Questa settimana, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia un’atmosfera di dolcezza e incontri. Con San Valentino alle porte, molti segni sentiranno crescere il desiderio di stare vicino alle persone che amano. Martedì, Venere entra in Pesci, portando energia positiva e nuove possibilità in amore. Le previsioni indicano che sarà un periodo in cui i sentimenti prenderanno il sopravvento, spingendo molti a fare scelte importanti.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 9 al 15 febbraio 2026? Aria d'amore, con il San Valentino alle porte e l'ingresso di Venere in Pesci nella giornata di martedì. A conquistare il maggior punteggio, nella classifica settimanale di Fox, c'è anche il Cancro vive un'ondata di emozioni e si accinge a prendere un'importante decisione amorosa. I single del Pesci devono prepararsi ad accogliere un nuovo amore. Approfondiamo. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 9 al 15 febbraio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: La settimana si apre con un cambio di ritmo deciso per chi non ha alcuna intenzione di mettere i sentimenti in pausa. 🔗 Leggi su Ultimora.news

La settimana dal 2 all'8 febbraio 2026 si apre con una forte concentrazione planetaria nell'Acquario, che influenzerà molti segni.

Ecco le previsioni settimanali di Paolo Fox per il periodo dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026.

