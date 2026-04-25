GF Vip Selvaggia Lucarelli a Renato Biancardi | Se io sono cringe tu sei uno sfigato poi tentano di zittirla

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, l'opinionista ha avuto un confronto con uno dei concorrenti, pronunciando un commento diretto e senza filtri. In quel momento, qualcuno ha cercato di interromperla e zittirla, ma lei ha continuato a parlare. La discussione ha coinvolto più persone e si è svolta in diretta, con momenti di tensione tra i partecipanti.

L'opinionista stava avendo un confronto con il gieffino in diretta al Grande Fratello Vip, quando qualcuno ha tentato di zittirla. Pronta la sua reazione: "No, basta un cavolo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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