L'Omag-MT ha annunciato la conferma del viceallenatore Alessandro Zanchi per la prossima stagione 2026-2027. La decisione riguarda il ruolo tecnico nello staff della squadra, che continuerà a lavorare con il tecnico principale anche nel campionato di Serie A. La squadra si prepara così ad affrontare il nuovo torneo con la stessa guida tecnica, in vista della sfida in massima serie.

? Cosa sapere L'Omag-MT conferma il viceallenatore Alessandro Zanchi per la stagione 2026-2027 a Marignano.. La decisione garantisce continuità tecnica al progetto della Consolini in Serie A.. La conferma di Alessandro Zanchi nello staff tecnico dell’Omag-MT per la stagione 2026-2027 consolida il progetto sportivo marignanese dopo la salvezza ottenuta con grinta nel finale del precedente campionato. Il viceallenatore, figura centrale per il gruppo, prosegue un percorso iniziato dieci anni fa e che ha accompagnato la squadra nella scalata verso la massima serie della pallavolo femminile. La decisione della società Consolini punta a mantenere la continuità tecnica necessaria per affrontare le sfide future, garantendo la permanenza di un elemento che rappresenta un pilastro fondamentale sia sul campo che nell’ambiente societario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omag-MT, progetto blindato: Zanchi resta per la sfida in Serie A

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