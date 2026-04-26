Oltre il 90% del mondo è ambiverto | la verità sulla nostra personalità

Secondo uno studio condotto dal ricercatore Jens Asendorpf, oltre il 90% delle persone nel mondo sono considerate ambivalenti, cioè possiedono tratti sia introversi che estroversi. La ricerca analizza le caratteristiche della personalità e i comportamenti individuali, evidenziando come questa percentuale rappresenti una proporzione significativa della popolazione globale. I risultati sono stati pubblicati in una rivista specializzata di psicologia, senza che siano stati coinvolti studi di caso specifici o nomi di individui.

? Cosa sapere Il ricercatore Jens Asendorpf stima che il 90% della popolazione mondiale sia ambiverto.. La flessibilità degli ambiverti permette di bilanciare leadership e ascolto nei contesti professionali.. Circa il 90% della popolazione mondiale si colloca in una zona intermedia tra estroversione e introversione, secondo i dati del ricercatore Jens Asendorpf dell’Università Humboldt di Berlino. Questa realtà demografica suggerisce che le categorie rigide di personalità sono meno comuni di quanto la percezione sociale lasci intendere, rendendo l’ambiversione la condizione prevalente nella maggior parte degli individui. La dinamica delle energie sociali tra introversi ed estroversi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre il 90% del mondo è ambiverto: la verità sulla nostra personalità Notizie correlate Bettino Craxi e "il comunismo in Italia": la verità eterna sulla nostra sinistra"Per tanti anni ci hanno spiegato che 2+2 faceva 5 e improvvisamente si spiega che 2+2 fa 4. Leggi anche: Pirelli Scorpion Rally ( 90/90-21 Tt: La verità Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scopri gli stage del WMF 2026; A 90 anni corre la storia: Giuseppe Damato, 2 record del mondo in 7 giorni; Verona: oltre 90 mila presenze al Vinitaly 2026; Nel mondo una persona su due usa l’intelligenza artificiale. Dopo oltre due anni riflettori di nuovo accessi sulla partita di San Siro. Nel video il dialogo tra arbitro e VAR #SportMediaset - facebook.com facebook L’antisemitismo c’è anche in pezzetti della sinistra Sì, da oltre un secolo. Detto ciò viva il #25aprile, miserabili gli episodi (pochi) di intolleranza antiebraica tra chi ha manifestato, grottesche le reazioni strumentali dei difensori di #Israele che s’indignano x.com