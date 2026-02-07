Bettino Craxi torna al centro di un dibattito acceso sulla sinistra italiana. In un’intervista, l’ex leader socialista smaschera le bugie sul comunismo in Italia, ricordando come per anni si sia nascosto il vero volto dell’Unione Sovietica e del sistema che essa rappresentava. Parole dure che riaccendono la discussione sul passato e sulle scelte fatte dalla sinistra nel nostro Paese.

"Per tanti anni ci hanno spiegato che 2+2 faceva 5 e improvvisamente si spiega che 2+2 fa 4. Ma tutti sapevano che l'Unione sovietica si era creata un sistema. La verità però è rivoluzionaria e le cose si capivano da tempo. In Italia il Comunismo non si può fare". Bettino Craxi, storico segretario del Psi, spiegava nel febbraio del 1982, quasi 10 anni prima della caduta del Muro e della fine dei "blocchi", la natura del Partito comunista italiano. Una verità che purtroppo sembra valere anche oggi, per gli eredi di Togliatti e Berlinguer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Economia X Finanza (@economiaxfinanza). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bettino Craxi e "il comunismo in Italia": la verità eterna sulla nostra sinistra

Approfondimenti su Bettino Craxi

L'articolo ripercorre la lezione dimenticata di Bettino Craxi sullo sciopero generale, analizzando il suo ruolo e il suo significato nel contesto delle lotte dei lavoratori.

Sabato mattina a Benevento si tiene l’inaugurazione di piazzale Bettino Craxi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bettino Craxi sui comunisti #attualità #italy #politica #news #votazioni #intervista

Ultime notizie su Bettino Craxi

Argomenti discussi: L’ONESTÀ INTELLETTUALE DI FDI SU CRAXI; Maraio a Benevento con Mastella per ricordare Bettino Craxi; Una rotatoria per Craxi. L’ufficialità dal prefetto. Sarà in via Pannonius; Mastella intitola una piazza a Bettino Craxi nel centro di Benevento.

Quando Craxi demolì il Pci: Neanche i comunisti vogliono il comunismoTutti sapevano la verità sull'Urss e sul comunismo. In Italia però si è fatto finta di niente. In questo video tornato alla ... iltempo.it

**Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**Roma, 6 feb (Adnkronos) - Capotavola è dove mi siedo io. Chissà se Massimo D'Alema l'ha pronunciata davvero la celebre frase che gli viene attribuita dai tempi della Fgci. Di certo c'è che, per lung ... lanuovasardegna.it

Viaggio in Israele (1977). Il Segretario del PSI Bettino Craxi con il Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin. facebook

A 26 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, restano attuali il suo europeismo e il coraggio riformista. Fu statista capace di leggere i cambiamenti globali e dare autorevolezza all’Italia. Una lezione profonda presente nell’azione politica di Forza Italia. x.com